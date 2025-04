CorSport: “Inter-Napoli come Rocky-Creed. Interisti nervosi ma non è vero che…”

"Se fosse un incontro di pugilato, sarebbe il primo Rocky. Con lui e Apollo Creed che vanno al tappeto stremati e nessuno che sembra in grado di alzarsi. È in riserva l’Inter che si è consumata nell’ambizione da grandeur scomodando persino il triplete; ma ha poca benzina anche il Napoli che pure ha giocato solo il campionato. Se fosse una classica di ciclismo, invece, mancherebbe – e tanto – Adriano De Zan e il suo inconfondibile tono di voce: “Ecco il cartello che indica cinque chilometri al traguardo”. Inter e Napoli possono rallentare più o meno come vogliono, non sopraggiungerà alcun Moreno Argentin a beffarli come con Roche e Criquelion nella Liegi-Bastogne-Liegi dell’87". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al testa a testa tra Inter e Napoli, a pari punti a cinque giornate dalla fine.