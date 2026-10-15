"Senza difesa. È il comune e paradossale denominatore della falsa partenza in Champions di Inter e Napoli, incapaci di esportare in campo internazionale quello che una volta era il mantra distintivo e spesso vincente del calcio italiano: non prenderle".

Il quotidiano La Repubblica torna sulle sconfitte di Allegri e Chivu in Champions. Napoli e Inter sono le due squadre che hanno vinto gli ultimi scudetti. Nelle ultime due partite, complessivamente, hanno subito 7 gol e due sconfitte che dicono zero punti raccolti in due gare di CL "con la certezza amara di dover già rincorrere la qualificazione".

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"Chivu dopo la batosta con il Bruges ne ha fatta invece una questione psicofisica. «Sono guai se la concentrazione non è al massimo, i cali di tensione con il livello alto della Champions League si pagano a caro prezzo». I numeri dicono però in realtà che il reparto arretrato dell'Inter sta ballando anche in campionato (8 gol al passivo in 5 giornate) e che dunque la verità sta probabilmente nel mezzo, tra limiti strutturali ed errori occasionali", si legge sulle pagine del giornale romano.

Inter "non affidabile"

"Dalla cintola in giù neppure l'Inter è ancora un modello di affidabilità, tant'è che nello scontro diretto tra le due squadre in campionato a San Siro era successo di tutto: cinque gol, tre pali e una roulette impazzita di 95', fino all'ultima stoccata di Lautaro (...). C'è un problema globale di identità perduta e non ha pagato copiare i modelli altrui, contro rivali che viaggiano al doppio della velocità perché più giovani e affamati(...). Il made in Italy senza difesa è un brand che in Europa non tira più", conclude il giornale.

(Fonte: La Repubblica)