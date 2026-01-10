"Il Napoli, campione d’Italia, ha incassato dalla Lega Serie A la metà di quanto l’Inter, vicecampione d’Europa, ha ricevuto dall’Uefa. Questa è una delle ragioni del divario economico tra i due club che si sfidano domani. I nerazzurri vantano uno standing globale e, nell’ultima stagione, hanno registrato il record di ricavi del calcio italiano: 545 milioni, al netto del player trading. Più di un terzo è arrivato dalla cavalcata in Champions fino alla finale persa contro il Psg. Gli azzurri - quarti nella classifica dei tifosi in Italia, dietro Juventus, Inter e Milan - hanno conquistato due scudetti negli ultimi tre anni, ma nel 2024-25 i ricavi sono crollati a 180 milioni, contro i 275 del 2022-23 e i 255 del 2023-24, a causa dell’assenza dalle coppe", analizza La Gazzetta dello Sport.