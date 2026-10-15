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Determinante in Serie A, con prestazioni da gigante come quelle contro Cagliari e Roma. Insufficiente in Champions League, sia contro il Real Madrid che contro il Club Brugge. Impalpabile in Nations League, con tanto di posto da titolarissimo in Nazionale che inizia a traballare. Un inizio di stagione dai due volti per Nicolò Barella, come evidenzia La Gazzetta dello Sport: "Esiste un Nicolò Barella frizzante, aggressivo econcreto. Ne esiste però anche un altro spento, passivo e nervoso. La prima faccia della luna si vede con una certa continuità in campionato, che ha cominciato molto meglio rispetto all'anno scorso: in alcune partite, soprattutto a Cagliari e a Roma, è stato uno dei migliori in campo. Poi però esiste il dark side, il lato oscuro, che Barella ha esposto nelle competizioni internazionali: insufficiente (voti Gazzetta 5,5 e 4,5) in Champions League e anche in Nations con l'Italia".

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"Bisogna forse tornare proprio lì, all'esordio della Nazionale di Mancini contro il Belgio, per indicare il momento di svolta negativa. Un suo errore ha consentito a Lukebakio di volare in contropiede verso il 2-0, facendo infuriare il ct. Nelle successive due partite, con Turchia e Francia, Barella è andato una volta in tribuna e una in panchina. Da insostituibile a precario azzurro. E al rientro dal tour, ha dimostrato di non essere al top neppure per le esigenze dell'Inter. Chivu ha preferito farlo lavorare senza chiedergli uno sforzo agonistico contro il Parma ma non ha ricevuto indietro alcun vantaggio: il Barella che ha affrontato il Bruges è stato il peggiore della stagione. Anche a Madrid non era andato bene, però. E all'epoca, non aveva affatto gradito il cambio con Sucic".