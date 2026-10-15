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La sconfitta contro il Club Brugge, la seconda in due partite di Champions League dopo quella dell'esordio contro il Real Madrid, ha fatto scattare il campanello d'allarme in casa Inter. A finire sul banco degli imputati, oltre ad alcuni singoli, c'è soprattutto l'atteggiamento tattico proposto dalla squadra, ritenuto troppo spregiudicato e "leggero", soprattutto in Europa. Eppure, secondo La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu non avrebbe intenzione di rinunciare alle proprie idee di gioco: "Il senso di grandezza e di invincibilità, rinforzato da tre rimonte da 0-2 in campionato oltre che dal doblete della scorsa stagione, diventa un boomerang psicologico in Champions League, dove ritmo e livello sono mediamente più alti e impongono concentrazione e applicazione costanti".

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"Il problema dunque sarebbe soprattutto di atteggiamento generale, non di tattica o di qualità. Chivu lo aveva spiegato ai giocatori già all'Olimpico prima della sosta, in quell'intervallo infuocato dopo la travolgente doppietta di Koné, e lo ha ripetuto nelle ultime ore: il calcio si compone di due fasi, non soltanto di una. Bisogna lavorare con la palla, compito che l'Inter svolge con una certa cura, ma pure quando la palla è nel controllo dell'altra squadra: sul secondo elemento l'Inter è in difficoltà, perché non sta mostrando la ferocia necessaria a valorizzare il gioco aggressivo e verticale richiesto dall'allenatore. Si potrebbe obiettare che se un sistema non funziona, è ragionevole cambiarlo adottando un approccio più prudente. Ma l'Inter è in grado di pressare alto e andare dritta in porta: si è visto sabato scorso contro il Parma".

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"L'idea di cui parla spesso Chivu rimarrà dunque la medesima, con gli aggiustamenti opportuni di volta in volta. L'Inter non rinuncerà alle pressioni, si allenerà per esercitarle con maggiore efficacia. [...] La questione dei duelli e delle seconde palle è un altro motivo di riflessione per Chivu. Si torna però all'atteggiamento. Se non si affrontano i contrasti con la dovuta determinazione, i risultati diventano afflittivi".