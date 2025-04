"Simone Inzaghi ha perso due titolarissimi per il delicatissimo match del prossimo turno di campionato contro la Roma, ma ne ha... guadagnati due per il derby di domani contro il Milan, che assegnerà un posto nella finale di Coppa Italia (si riparte dall’1-1 dell’andata). Si tratta di Bastoni e Mkhitaryan, diffidati e ammoniti domenica nel ko in casa del Bologna: il difensore azzurro e il centrocampista armeno domani partiranno dall’inizio, come ha fatto capire lo stesso Inzaghi nel post partita del Dall’Ara. A differenza della semifinale di andata di Coppa Italia, oggi il tecnico nerazzurro non parlerà in conferenza stampa, in segno di rispetto per la morte di Papa Francesco", si legge su La Gazzetta dello Sport.