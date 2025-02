"Per qualche insondabile motivo Lautaro non aveva mai segnato al Genoa in sette occasioni. Ma non è per questo che l'argentino dopo il gol cerca di arrampicarsi sulla balaustra della curva, rischiando anche di farsi male: in un colpo solo l'Inter ritrova la testa del suo bomber, che devia un corner di Calhanoglu da sinistra, e riassapora anche la testa della classifica per una notte, in attesa della partita di mezzogiorno del Napoli. Ma a spiegare il senso di liberazione del Toro c'è — ancora di più — una partita nella quale il capitano, disastroso con la Juve sei giorni prima, è tra i pochi a giocarsela fin da subito con lo spirito giusto: per ritrovare cioè i tre punti, dopo averne collezionati solo quattro nelle ultime quattro partite e per mettere pressione alla squadra di Conte, a una settimana dallo scontro diretto del Maradona".