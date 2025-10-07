FC Inter 1908
Inter famelica verso il 25 ottobre: “Ad Appiano hanno dimenticato cosa è successo quando…”

All'Inter il 25 ottobre è stato cerchiato in rosso e nessuno ha voglia di perdersi quella partita, anche visto quanto accaduto nella scorsa stagione
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

All'Inter il 25 ottobre è stato cerchiato in rosso e nessuno ha voglia di perdersi quella partita, anche visto quanto accaduto nella scorsa stagione, quando al Maradona il gol allo scadere di Billing iniziò a sgretolare i sogni scudetto dei nerazzurri.

Scrive la Gazzetta:

"La partita del Maradona è considerata quella più difficile e ricca di significati: non c’era Chivu in panchina, ma in tanti alla Pinetina non hanno scordato il finale dell’anno passato, quando le gambe da stambecco di Billing iniziarono a far ruzzolare i nerazzurri".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

