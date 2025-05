"Il tecnico nerazzurro ha provato una squadra in cui gli unici titolari dovrebbero essere Sommer, Calhanoglu e Dimarco e la coppia d’attacco è Correa-Taremi. Con Calhanoglu, Asllani e Zalewski in campo si tratta di un 3-4-2-1, già visto a Torino, capace di dare ancora più verticalità all’Inter nelle transizioni. Uno spunto per il futuro, non certo per modificare il 3-5-2 che sarà usato in finale, ma chissà. Le partite sono lunghe: forse anche quelle per lo scudetto", spiega il Corriere.