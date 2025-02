"I nerazzurri giocheranno alle 20.45 a San Siro contro il Genoa. Non ci sarà Sommer, che starà fermo un mese dopo l’operazione al pollice della mano destra. A sostituirlo in porta, l’ex genoano Martinez. Inzaghi ha Bastoni, Barella e Mkhitaryan diffidati: deciderà questa mattina se rischiarli, un giallo comporterebbe la squalifica nello scontro diretto al Maradona di sabato prossimo. In regia Asllani dovrebbe essere preferito a Çalhanoglu. Davanti Lautaro con Correa. A questi uomini chiederà di battere il Genoa per passare una notte da capolista, in attesa che domani a pranzo il Napoli scenda in campo a Como", aggiunge il quotidiano.