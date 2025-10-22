FC Inter 1908
Capello: “Giovani? In Italia c’è questo problema! Ma se guardate Pio Esposito…”

In studio a Sky Sport nel post Champions League, l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato anche di Pio Esposito
In studio a Sky Sport nel post Champions League, l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato anche di Pio Esposito.

“Qual è il problema in Italia? Non si capisce la qualità e il valore dei giocatori giovani. Guardate Pio Esposito, l’Inter lo ha tenuto perché Chivu è convinto del valore del giocatore. Questo è il discorso”.

