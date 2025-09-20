FC Inter 1908
Inter, dubbio Lautaro, ma i numeri lo dimostrano: i nerazzurri sanno vincere anche senza

Così come in Champions League, anche contro il Sassuolo Lautaro Martinez potrebbe accomodarsi in panchina: le ultime
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Così come in Champions League, anche contro il Sassuolo Lautaro Martinez potrebbe accomodarsi in panchina, in quanto non al meglio fisicamente. Ma, come riferisce il Corriere dello Sport, i nerazzurri negli anni hanno dimostrato di poter fare anche a meno del loro capitano:

"... Tornando a Lautaro, è il primo a non voler ripetere un avvio rallentato come l'annata passata, quando si sbloccò di fatto tra dicembre e gennaio. Significa che una maggiore cautela nell’amministrazione del suo fisico può senz’altro agevolarlo. Tanto più adesso con due alternative, là davanti, che sembrano all’altezza".

"In aggiunta, c’è un dato che aiuta a stare più tranquilli: nelle ultime 27 gare senza il Toro, l’Inter non ha mai perso, raccogliendo 21 successi e 6 pareggi. D’altra parte, però, al Sassuolo, l’argentino sa come fare male: 5 centri in 15 incroci".

(Fonte: Corriere dello Sport)

