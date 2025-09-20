Così come in Champions League, anche contro il Sassuolo Lautaro Martinez potrebbe accomodarsi in panchina, in quanto non al meglio fisicamente. Ma, come riferisce il Corriere dello Sport, i nerazzurri negli anni hanno dimostrato di poter fare anche a meno del loro capitano:
Inter, dubbio Lautaro, ma i numeri lo dimostrano: i nerazzurri sanno vincere anche senza
Inter, dubbio Lautaro, ma i numeri lo dimostrano: i nerazzurri sanno vincere anche senza
Così come in Champions League, anche contro il Sassuolo Lautaro Martinez potrebbe accomodarsi in panchina: le ultime
"... Tornando a Lautaro, è il primo a non voler ripetere un avvio rallentato come l'annata passata, quando si sbloccò di fatto tra dicembre e gennaio. Significa che una maggiore cautela nell’amministrazione del suo fisico può senz’altro agevolarlo. Tanto più adesso con due alternative, là davanti, che sembrano all’altezza".
"In aggiunta, c’è un dato che aiuta a stare più tranquilli: nelle ultime 27 gare senza il Toro, l’Inter non ha mai perso, raccogliendo 21 successi e 6 pareggi. D’altra parte, però, al Sassuolo, l’argentino sa come fare male: 5 centri in 15 incroci".
(Fonte: Corriere dello Sport)
