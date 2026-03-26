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CdS – Inter avrà risorse per la rivoluzione: ora è certo. Oaktree vuole colpo mediatico: il nome…

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Il focus dal quotidiano su quella che potrebbe essere la strategia in estate dettata dalla proprietà nerazzurra
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Che tipo di mercato farà l'Inter in estate? Sembra ormai appurato che la prossima sessione sarà diversa dalle precedenti.

E potrebbe esserlo non solo sul numero di operazioni. Perché la proprietà del club sta pensando a come migliorare la rosa. Spiega il Corriere dello Sport di stamattina:

Inter Chivu
Getty Images

"Il prossimo mercato estiva interista sarà senz’altro molto intenso. Diversi giocatori faranno le valigie. E non soltanto gli elementi con il contratto in scadenza. L’organico verrà profondamente rinnovato e ringiovanito. Ma molto dipenderà dalle risorse a disposizione. Ce ne saranno: ormai è assodato. E anche nei desideri di Oaktree c'è l'intenzione di mettere a segno un colpo che abbia un impatto mediatico, oltre che tecnico.

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E Diaby avrebbe una logica anche in questo senso. Il suo acquisto, però, non potrà consumare tutte le "munizioni". Facile, quindi, che il primo approccio sarà ancora per un prestito, magari con l'inserimento di qualche condizione che renda obbligatorio il riscatto. Poi dovrà dare il suo contributo anche l'attaccante francese, spingendo per l'uscita con ancora più forza rispetto a quanto fatto lo scorso gennaio".

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