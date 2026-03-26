E potrebbe esserlo non solo sul numero di operazioni. Perché la proprietà del club sta pensando a come migliorare la rosa. Spiega il Corriere dello Sport di stamattina:

"Il prossimo mercato estiva interista sarà senz’altro molto intenso. Diversi giocatori faranno le valigie. E non soltanto gli elementi con il contratto in scadenza. L’organico verrà profondamente rinnovato e ringiovanito. Ma molto dipenderà dalle risorse a disposizione. Ce ne saranno: ormai è assodato. E anche nei desideri di Oaktree c'è l'intenzione di mettere a segno un colpo che abbia un impatto mediatico, oltre che tecnico.