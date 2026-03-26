Non solo la lunga tournée. L'Inter di Chivu la prossima estate affronterà anche un momento di preparazione in montagna. Come ai vecchi tempi, lontano da Appiano Gentile. Ma c'è una novità a tal proposito, che aveva raccontato anche Fcinter1908.it. Si legge infatti sul Corriere dello Sport:
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fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, in estate si torna in montagna ma c’è una novità rispetto al passato
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CdS – Inter, in estate si torna in montagna ma c’è una novità rispetto al passato
Il dettaglio sulla fase di preparazione che i nerazzurri affronteranno in estate dal quotidiano in edicola stamattina
"Come già emerso, stavolta la banda interista non si tratterrà soltanto alla Pinetina, ma tonerà a lavorare in montagna: in Germania però e non in Italia.
A differenza di quanto accaduto in passato, quando furono scelte località come Riscone di Brunico e Pinzolo.
Il programma estivo sarà senz’altro uno dei molteplici temi che verranno affrontati nel corso delle riunioni interne che sono state pianificate per l’inizio del mese di aprile. Oaktree incontrerà le varie aree del club per fare il punto della situazione e pianificare i movimenti e le attività da intraprendere".
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