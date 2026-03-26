A differenza di quanto accaduto in passato, quando furono scelte località come Riscone di Brunico e Pinzolo.

Il programma estivo sarà senz’altro uno dei molteplici temi che verranno affrontati nel corso delle riunioni interne che sono state pianificate per l’inizio del mese di aprile. Oaktree incontrerà le varie aree del club per fare il punto della situazione e pianificare i movimenti e le attività da intraprendere".