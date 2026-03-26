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CdS – Inter, in estate si torna in montagna ma c’è una novità rispetto al passato

Inter Chivu
Il dettaglio sulla fase di preparazione che i nerazzurri affronteranno in estate dal quotidiano in edicola stamattina
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Non solo la lunga tournée. L'Inter di Chivu la prossima estate affronterà anche un momento di preparazione in montagna. Come ai vecchi tempi, lontano da Appiano Gentile. Ma c'è una novità a tal proposito, che aveva raccontato anche Fcinter1908.it. Si legge infatti sul Corriere dello Sport:

CdS – Inter, in estate si torna in montagna ma c’è una novità rispetto al passato- immagine 2
DAZN

"Come già emerso, stavolta la banda interista non si tratterrà soltanto alla Pinetina, ma tonerà a lavorare in montagna: in Germania però e non in Italia.

A differenza di quanto accaduto in passato, quando furono scelte località come Riscone di Brunico e Pinzolo.

Il programma estivo sarà senz’altro uno dei molteplici temi che verranno affrontati nel corso delle riunioni interne che sono state pianificate per l’inizio del mese di aprile. Oaktree incontrerà le varie aree del club per fare il punto della situazione e pianificare i movimenti e le attività da intraprendere".

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