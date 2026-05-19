Il fondo americano ha voluto far sentire la propria presenza e il proprio supporto alla squadra e alla dirigenza

Fabio Alampi Redattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 09:33)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il legame tra l'Inter e Oaktree è sempre più forte. A dimostrazione di tutto ciò non c'è solo la cena organizzata ieri a Milano per celebrare i successi di questa stagione, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Questo rendez-vous in zona Fondazione Prada, però, era molto più che l'ennesimo evento di celebrazione di una stagione da ricordare perché la chiamata alle armi arrivava da Oaktree, il fondo americano proprietario della squadra: è poco appariscente, almeno secondo gli standard dei colleghi in città, ma assai efficace al momento dell'azione".

"Ieri, però, si è sentita anche la voce del fondo californiano, sempre più dentro al progetto Inter: un ringraziamento della proprietà ha un alto valore simbolico, ancor di più visto il rilancio che dovrà necessariamente arrivare sul mercato. A tavola tutti i rappresentanti scelti da Los Angeles e seduti anche nel consiglio di amministrazione del club: Katherine Ralph, la manager più presente in sede a Milano, inglese che parla un ottimo italiano, e Alejandro Cano, catalano al lavoro nell'ufficio madrileno del fondo, anche lui spesso di stanza al decimo piano di viale della Liberazione.

Con loro i colleghi italiani, Roberto Meduri e Carlo Ligori dalla sede di Londra: il secondo è uscito dal Cda qualche mese fa per lavorare direttamente nella holding per il nuovo San Siro che sarà. Domenica pomeriggio tutti e quattro erano schierati sul prato del Meazza, a spellarsi le mani mentre lo speaker chiamava uno a uno i campioni d'Italia, poi insieme anche nella fotona di gruppo celebrativa. E siccome il destino ci mette sempre lo zampino, in quei momenti arrivava il post dalla Cina di Steven Zhang: l'ex presidente non ha certo dimenticato. L'orgoglio interista sta crescendo in America e questo richiamo alla compattezza societaria non è certo casuale".