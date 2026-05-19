L'attaccante francese e il centrocampista turco saranno i primi hanno concordato con il club di evitare la trasferta di Bologna

Fabio Alampi Redattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 08:37)

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Ultimo impegno ufficiale per l'Inter che, dopo aver vinto scudetto e Coppa Italia, chiuderà la stagione sul campo del Bologna. Chivu non avrà la rosa al completo, dal momento che concederà a qualche calciatore che parteciperà al Mondiale di staccare prima. Su tutti Thuram e Calhanoglu, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Vinti, e soprattutto festeggiati, i due titolo conquistati in questa stagione da ricordare, per qualche interista adesso può iniziare una sorta di operazione "liberi tutti". Per due elementi della rosa di Cristian hivu sicuramente; Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu".

"I due non stanno al meglio fisicamente e con il Mondiale alle porte allenatore e club hanno accordato a entrambi la possibilità di "sganciarsi" dal resto della squadra per recuperare al meglio in vista, appunto, della Coppa del Mondo. Niente trasferta a Bologna dunque per l'attaccante francese e per il centrocampista turco".

"Niente Thuram e Calhanoglu dunque ma non è escluso che anche qualche altro interista "mondiale" possa fare come loro. Si vedrà. Quel che è certo è che in questo gruppetto di giocatori nerazzurri pronti a volare in Amercia e liberati prima del previsto dall'Inter non ci sarà Lautaro. Il Toro ha ampiamente chiarito di non voler rinunciare a nessuna partita e la prossima di certo per lui non fa eccezione".