L'Inter sa che è il momento in cui deve accelerare in campionato e non può permettersi alcun passo falso

Andrea Della Sala Redattore 26 marzo 2025 (modifica il 26 marzo 2025 | 10:32)

In casa Inter non si vuole lasciare nulla per strada. Per continuare a puntare a tutti gli obiettivi bisogna mantenere alta l'asticella, a partire dalla gara con l'Udinese. In campionato arrivano alcune gara sulla carta più semplici, ma non si può sottovalutare nessuno.

"Non è un obbligo il tricolore, non lo sente certamente così l’allenatore e neppure la società è felice che così venga dipinta la situazione. E anzi tutti tra Appiano e viale della Liberazione, presidente Marotta in primis, amano ricordare altro. Questo: a inizio stagione l’obiettivo ambizioso che tutto il gruppo di lavoro nerazzurro si era prefissato era proprio quello di arrivare a primavera iniziata con tutti i traguardi a portata di mano, cosa che non accadde nel 2023-24. Siamo un passo oltre, allora. Siamo un passo oltre anche se un anno fa lo scudetto era già virtualmente conquistato e invece questo è ancora tutto da blindare. Il momento per farlo è questo", ricorda La Gazzetta dello Sport.