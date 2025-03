VIDEO / Attenzione Marotta! Il presidente dell’Inter evita una sbarra all’ultimo istante

Disavventura sfiorata per Beppe Marotta, che nel fare i complimenti a Simone Inzaghi per la vittoria della Panchina d'oro, ha rischiato di andare a sbattere contro una sbarra automatica appena fuori dalla sede della Lega Calcio. Il presidente dell'Inter è stato "salvato" in extremis dall'avviso di alcuni giornalisti presenti