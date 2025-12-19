Un vero e proprio tabù. Questa sera l’Inter dovrà non conquistare il pass per la finale di Supercoppa Italiana ma esorcizzare il ribaltone dell’anno scorso e battere la bestia nera Bologna.

“Nella stagione 2021/22 la sconfitta con il clamoroso errore di Radu era costata lo scudetto mentre l’anno dopo un altro ko al Dall’Ara aveva aperto la crisi interista facendo finire Inzaghi sulla graticola. Nell’annata 2023/24 invece il Bologna aveva eliminato l’Inter agli ottavi di Coppa Italia mentre l’anno scorso con la sconfitta in trasferta i nerazzurri erano stati agganciati in vetta dal Napoli in campionato”.