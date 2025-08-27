Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, oggi Tomas Palacios lascerà Milano per raggiungere il Brasile: l’Inter lo ha ceduto al Santos in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.
Repubblica – Inter, oggi Palacios parte per il Brasile. Al Hilal-Ausilio…
Il club nerazzurro cede il difensore argentino al Santos: oggi la partenza per il Brasile. Pressing saudita sul DS
L’uscita del difensore argentino libera così un posto in lista per i nerazzurri, che potrebbero riempirlo con l’arrivo di un sostituto da qui alla fine della calciomercato, fissata per lunedì 1° settembre alle 20:00.
Intanto l’Al-Hilal di Simone Inzaghi è al centro delle manovre di mercato: ha presentato un’offerta da 35 milioni per il giovane Comuzzo e ha messo nel mirino anche il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio.
Il quotidiano lo conferma: il DS nerazzurro potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita.
