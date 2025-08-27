Repubblica – Inter, oggi Palacios parte per il Brasile. Al Hilal-Ausilio…

FC Inter 1908
Il club nerazzurro cede il difensore argentino al Santos: oggi la partenza per il Brasile. Pressing saudita sul DS
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, oggi Tomas Palacios lascerà Milano per raggiungere il Brasile: l’Inter lo ha ceduto al Santos in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

L’uscita del difensore argentino libera così un posto in lista per i nerazzurri, che potrebbero riempirlo con l’arrivo di un sostituto da qui alla fine della calciomercato, fissata per lunedì 1° settembre alle 20:00.

Intanto l’Al-Hilal di Simone Inzaghi è al centro delle manovre di mercato: ha presentato un’offerta da 35 milioni per il giovane Comuzzo e ha messo nel mirino anche il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio.

Il quotidiano lo conferma: il DS nerazzurro potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita.

