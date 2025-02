"L’onnipresenza dell’Inter, l’unica italiana rimasta in corsa per il Triplete: scudetto, Champions, Coppa Italia, più il supplemento nobile del Mondiale per club a giugno. Battuta la Lazio nei quarti della coppa nazionale. Nelle semifinali l’Inter ritroverà il Milan per altri due derby, perché sarà un incrocio con gare di andata e ritorno. Il conto delle sfide stagionali con il Diavolo salirà a cinque e al momento l’Inter è sotto: due sconfitte - una in Serie A e una in Supercoppa a Riad - e il pareggio nel secondo incrocio in campionato", si legge su La Gazzetta dello Sport.