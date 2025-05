Archiviato il campionato con la vittoria sul campo del Como e il secondo posto in classifica, per l'Inter è iniziata la settimana che porterà alla finale di Champions League. I nerazzurri, dopo aver goduto di due giorni di riposo, si ritroveranno oggi ad Appiano Gentile per la ripresa dei lavori. Così scrive La Gazzetta dello Sport: “Oggi ad Appiano inizia ufficialmente l'operazione Monaco. È il viaggio nerazzurro per portare la truppa al massimo delle possibilità psico-fisiche in vista del match della vita sabato prossimo all'Allianz. Saranno cinque giorni di allenamento interi, tra campo e monitor. Quattro a casa, nel centro della Pinetina, e l'ultimo alla vigilia proprio nello stadio del Bayern che ospiterà la finale”.