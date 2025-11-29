FC Inter 1908
Inter, scocca l’ora di Luis Henrique? Carlos Augusto non ha convinto, Chivu tentato a destra

Nelle ultime due uscite, contro Milan e Atletico, ha adattato Carlos Augusto. L'esperimento non ha convinto, potrebbe esserci una novità
Andrea Della Sala Redattore 

Con Dumfries ancora ai box per il problema alla caviglia, il tecnico dell'Inter deve scegliere chi schierare a Pisa sulla fascia destra. Nelle ultime due uscite, contro Milan e Atletico, ha adattato Carlos Augusto. L'esperimento non ha convinto, domani potrebbe esserci una novità:

"Stavolta potrebbe davvero toccare a lui: Luis Henrique è un candidato autorevole per la fascia destra dell’Inter. Era stato in ballo fino all’ultimo per giocare già mercoledì a Madrid, quando invece è entrato negli ultimi 11 minuti, ma a Pisa è il grande favorito per la sostituzione di Dumfries. Sarebbe la sua terza partita in campionato da titolare dopo gli esperimenti poco fortunati di Cagliari e Verona. Chivu però lo vede in crescita e, considerate le difficoltà di Carlos Augusto ad adattarsi a destra, è molto tentato dall’idea di concedergli un’altra possibilità. In fondo Luis Henrique è stato un investimento forte della società, che per strapparlo al Marsiglia in tempo per il Mondiale per club ha sborsato circa 25 milioni. Fin qui il suo rendimento è stato deludente. Ma un giocatore che ha segnato 9 gol in Francia dev’essere molto meglio di ciò che ha mostrato in questo inizio di esperienza all’Inter", si legge su La Gazzetta dello Sport.

