"Lo spero, ha tutto per giocare in nazionale e da titolare all’Inter. Anzi, adesso che manca Dumfries, perché non usarlo anche da esterno? Con quella corsa e quel passo, che problemi avrà?".

Le alternative a Dumfries non convincono

In queste ultime due gare Chivu ha schierato Carlos Augusto sulla fascia destra, ma l'esperimento non ha dato i frutti sperati. Il brasiliano, mancino puro, non riesce a garantire il rendimento che offre abitualmente sull'altra corsia, e in questo modo l'inter perde uno sbocco importante. Una mossa resa necessaria sia dall'indisponibilità di Darmian che, nonostante gli anni che passano, sarebbe stato l'alternativa naturale a Dumfries, sia dalla bocciatura di Luis Henrique, che ancora non è riuscito a dare segnali positivi.