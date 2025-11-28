Jurgen Klinsmann, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non ha dubbi su quello che dovrebbe essere il padrone della fascia destra dell'Inter in attesa del rientro di Dumfries.
ultimora
Né Carlos né Luis Henrique, Klinsmann: “Inter, ecco chi deve giocare al posto di Dumfries”
In questa difesa che a volte spegne la luce è in crescita il suo connazionale Bisseck: riuscirà nel suo proposito di andare al Mondiale?
"Lo spero, ha tutto per giocare in nazionale e da titolare all’Inter. Anzi, adesso che manca Dumfries, perché non usarlo anche da esterno? Con quella corsa e quel passo, che problemi avrà?".
Le alternative a Dumfries non convincono
In queste ultime due gare Chivu ha schierato Carlos Augusto sulla fascia destra, ma l'esperimento non ha dato i frutti sperati. Il brasiliano, mancino puro, non riesce a garantire il rendimento che offre abitualmente sull'altra corsia, e in questo modo l'inter perde uno sbocco importante. Una mossa resa necessaria sia dall'indisponibilità di Darmian che, nonostante gli anni che passano, sarebbe stato l'alternativa naturale a Dumfries, sia dalla bocciatura di Luis Henrique, che ancora non è riuscito a dare segnali positivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA