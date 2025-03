"Torna il campionato e può tornare anche la vecchia gerarchia dei portieri. Con tutore in bella vista, Yann Sommer era stato la sorpresa della gita olandese. Recuperato in extremis a 15 giorni da un intervento al pollice, era stato convocato per Rotterdam, ma si era, però, accomodato in panchina a guardare il debutto europeo di Pepo Martinez. Al De Kuip lo spagnolo ha dimostrato una volta ancora di essere qualcosa di più di un secondo. Nella quarta partita di fila giocata dall'inizio, ha continuato a convincere con uscite e interventi sicuri (con i piedi, forse, si può fare di meglio)", si legge su La Gazzetta dello Sport.