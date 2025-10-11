Al netto della scarsa rilevanza della partita in sé, l'amichevole di ieri contro l'Atletico Madrid a Bengasi, per Tomas Palacios, era una grande occasione per mettersi in luce e per, magari, provare a scalare delle gerarchie nella testa di Cristian Chivu. E, invece, la prestazione del giovane difensore argentino non è stata all'altezza.

"Pare che ieri a Bengasi siano entrati Leonardo Bonucci e Christian Eriksen, almeno secondo la tv libica, piuttosto creativa nelle grafiche. Nell’amichevole improvvisata tra i resti dell’Inter e quelli dell’Atletico Madrid, vissuta come un affare di stato in quel pezzo di Libia che festeggia teatralmente la “ricostruzione”, ha sicuramente gioito Yann Bisseck: non c’è schermata che tenga, il tedescone ha effettivamente messo la testa per pareggiare il vantaggio spagnolo segnato da Carlos Martin su dormita di Palacios. Se i presupposti sono questi, difficilmente l’argentino rivedrà il campo quando conterà qualcosa".