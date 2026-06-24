All'indomani del dietrofront di Marco Palestra, che nonostante la parola data all'Inter ha cambiato idea e accettato l'offerta del Chelsea di Xabi Alonso, La Gazzetta dello Sport rivela alcuni retroscena con l'umore in casa nerazzurra dopo la notizia del passaggio del laterale classe 2005 ai Blues.

“L'Inter non si è scomposta, anzi si è imposta fin dalla serata di ieri un imperativo categorico: vietato lasciarsi scalfire nonostante la delusione causata da un colpo che sembrava concluso in tutto e per tutto e invece è saltato sul più bello, piuttosto c’è da concentrarsi sulle altre operazioni di un mercato che resta in pienissima evoluzione” scrive La Gazzetta dello Sport.