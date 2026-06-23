"Un po’ come accaduto qualche giorno fa, quando Thuram ha messo un «like» all’ultimo post di Palestra. Per chi va sempre a caccia di tracce per (ri)costruire qualche storia, quello è sembrato tanto come un «benvenuto» di Marcus a Marco. Ma tornando a quell’intervista di nove mesi fa, a Palestra venne chiesto anche: chi ti ha impressionato di più in Serie A? E lui rispose con tre nomi: Lautaro, Bastoni e Dimarco. Risposta tutta nerazzurra. Quasi una chiamata al futuro. Arrivata poco prima che Palestra iniziasse a volere solo l’Inter e nessun’altra squadra, nemmeno le grandi d’Europa. Il percorso è tracciato, ogni giorno può essere quello buono per chiudere questo colpo, uno dei più costosi della storia nerazzurra".