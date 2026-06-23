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GdS – Inter, nove mesi fa il primo indizio della voglia nerazzurra di Palestra

Inter Palestra
La ricostruzione da parte del quotidiano sulla pista di mercato nata ormai diverso tempo fa
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Il solco che potrebbe presto portare Marco Palestra a vestire la maglia dell'Inter sembra tracciato da tempo. Consolidato anche da indizi dell'ultimo periodo, ma non solo. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

Inter Palestra

"Un po’ come accaduto qualche giorno fa, quando Thuram ha messo un «like» all’ultimo post di Palestra. Per chi va sempre a caccia di tracce per (ri)costruire qualche storia, quello è sembrato tanto come un «benvenuto» di Marcus a Marco. Ma tornando a quell’intervista di nove mesi fa, a Palestra venne chiesto anche: chi ti ha impressionato di più in Serie A? E lui rispose con tre nomi: Lautaro, Bastoni e Dimarco. Risposta tutta nerazzurra. Quasi una chiamata al futuro. Arrivata poco prima che Palestra iniziasse a volere solo l’Inter e nessun’altra squadra, nemmeno le grandi d’Europa. Il percorso è tracciato, ogni giorno può essere quello buono per chiudere questo colpo, uno dei più costosi della storia nerazzurra".

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