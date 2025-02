"Nell’attesa, almeno in base alle prove della vigilia pre-Lazio, i titolarissimi in campo stasera potrebbero essere comunque soltanto tre: Dimarco rimasto in solitudine a sinistra, più Pavard e Mkhitaryan, mentre gli altri, o entreranno a gara in corso o riposeranno per esserci contro Conte. Ad esempio, Hakan Calhanoglu sembra destinato a una anomala panchina-bis dopo quella contro Vieira: il suo ritorno dopo l’infortunio è stato molto più faticoso del previsto, gli serve lavoro supplementare per prendersi la regia nella notte più importante. Ancor di più, è necessario per Marcus Thuram che solo adesso ha superato per davvero il guaio alla caviglia sinistra iniziato con l’infausta trasferta di Firenze. Il suo tentativo di stringere i denti allo Juve Stadium, davanti al fratello e sotto gli occhi di papà, non ha aiutato, ma i tempi sembrano maturi per un ritorno senza più dolore al Maradona. Lautaro senza di lui, a volte, sembrava un’anima in pena, nonostante l’arrampicata verso la Nord e la vetta di A. Così anche il Toro riposa oggi, in attesa di riunirsi al gemello sabato: come sempre, sarà il capitano a guidare la missione", aggiunge il quotidiano.