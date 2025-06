I due club stanno parlando intensamente in chiave mercato: sono tante le operazioni che potrebbero chiudersi

Fabio Alampi Redattore 12 giugno 2025 (modifica il 12 giugno 2025 | 11:32)

L'asse tra Inter e Parma è destinato a infiammare il mercato italiano. Dopo l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, i due club hanno intensificato i dialoghi, spostandosi sul tema calciatori: i nomi più chiacchierati sono quelli di Bonny e di Leoni, ma potrebbe non essere finita qui. Così scrive Tuttosport: "Non è un mistero, infatti, che l'Inter abbia sul proprio taccuino più giocatori di proprietà del Parma. In prima fila c'è Ange-Yoan Bonny, 21enne attaccante francese, mentre per la difesa il mirino è fissato sul talentino - d'età, non di fisico - Giovanni Leoni. Obiettivo difficile per volontà del Parma (vorrebbe tenerlo un'altra stagione) e concorrenza (piace tanto a Milan e Juventus), però l'Inter ci proverà".

I nomi sul tavolo — "Ma la lista dei giocatori del Parma sulla lista nerazzurra è lunga, perché l'Inter già dalla stagione '23-24 segue con attenzione la crescita del regista spagnolo Adrian Bernabé, mentre Chivu ha valorizzato nella parte finale della stagione il mediano difensivo belga Mandela Keita. Due giocatori che potrebbero interessare - forse più il secondo - qualora dovesse partire Asllani. [...] Agli emiliani, infatti, intriga - come a molti club di Serie A - il profilo del centravanti Francesco Pio Esposito, reduce da un grande campionato di Serie B con lo Spezia; ma non sono da escludere altri giovani che - se non saranno considerati per la futura Under 23 nerazzurra - potrebbero essere utilizzati dall'Inter come contropartita".

Il punto su Bonny "Come scritto, il focus della chiacchierata fra Inter e Parma è stato Bonny. I dirigenti nerazzurri hanno individuato da tempo l'attaccante come l'alter ego di Thuram, un giocatore di prospettiva, di grande strapotere fisico, ma dotato pure di buona tecnica. Un giovane su cui lavorare, con però alle spalle un campionato di Serie A da titolare. Dunque, pronto a dare il suo contributo con un impatto più concreto rispetto a quello offerto nell'ultima annata dai "claudicanti" Arnautovic e Correa. Il Parma valuta Bonny fra i 20 e i 25 milioni. L'Inter non ha fretta - Marotta e Ausilio (che ieri sera ha seguito Inter-Torino Under 17) domani raggiungeranno la squadra a Los Angeles -, ma ha voluto conquistare una sorta di posizione di vantaggio sulle rivali, Napoli in primis. L'affondo finale, se non ci saranno sorprese, arriverà al termine del Mondiale per club".