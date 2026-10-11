"Per non sbagliare, Cristian Chivu aveva preparato più soluzioni. Non sapendo quale abito avrebbe scelto Gilardino per il suo battesimo del fuoco sulla panchina del Parma, l’allenatore dell’Inter si era dotato di un doppio piano partita su cui aveva lavorato nella rifinitura della vigilia, unico vero allenamento con tutti a disposizione". Il Corriere dello Sport racconta la vigilia di Inter-Parma e le scelte effettuate da Chivu e che hanno di fatto portato alla vittoria per tre a zero. Niente gol incassati prima di sparare tutte le cartucce sull'avversario. Qualche rischio forse, ma tutto è filato liscio.

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"L’approccio è stato finalmente all’altezza: i nerazzurri non solo hanno letto rapidamente le intenzioni dell’avversario, ma con tre squilli in mezz’ora hanno di fatto subito archiviato la pratica", sottolinea il CdS.

Finalmente è arrivato il momento di Spence che è entrato nel secondo tempo. "D’ora in avanti sarà un’arma in più nelle mani del suo allenatore. Proprio come lo è sempre stato e continua a esserlo Calhanoglu. Chivu gli ha messo nuovamente in mano le chiavi del centrocampo proprio per evitare di sbandare alla prima curva dopo tre settimane di sosta", conclude il giornale.

(Fonte: CdS)