L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio per 1-1 nel derby di Coppa Italia contro il Milan, è pronto per scendere nuovamente in campo: i nerazzurri saranno di scena oggi alle ore 18 a Parma per la trentunesima giornata di campionato.

Un solo dubbio di formazione per il tecnico nerazzurro, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Nelle prove della vigilia, prima di spostarsi dopo pranzo a Parma, Simone Inzaghi ha cercato soluzioni future sulla fascia destra: non potrà giocare sempre Darmian al posto di Dumfries, per questo è stato provato anche Carlos Augusto (idea per le prossime sfide, ma non per oggi).