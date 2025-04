Prima il Parma, poi il Bayern Monaco: Simone Inzaghi non vuole fare calcoli, e oggi al Tardini schiererà l'Inter migliore al netto degli infortuni. In attacco, quindi, spazio alla ThuLa , con Lautaro Martinez nuovamente a disposizione e subito in campo al fianco del "gemello" Marcus Thuram.

Obiettivo chiaro in casa nerazzurra, come scrive La Gazzetta dello Sport: "La coppia dei sogni interisti dovrebbe rivedersi insieme dall'inizio, un po' a sorpresa visto che martedì bisognerà arrivare riposati in Baviera. Anche Simone Inzaghi, però, ha una sua gerarchia da difendere e non vuole fare calcoli: è questo, non altri, il momento in cui azzannare il campionato. Insomma,'nonostante il Bayern in arrivo, vietato risparmiarsi al Tardini, anzi va schierato l'attacco migliore della casa: il 10 argentino, recuperato dopo l'infortunio in nazionale, e il 9 francese, alla terza da titolare in meno di una settimana".