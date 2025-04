L'Inter si butta via a Parma. In vantaggio di due gol, si fa rimontare dai gialloblù e butta via due punti importantissimi nella corsa scudetto. Non convincono le scelte prima e durante la gara di Inzaghi .

"Male per la corsa scudetto: se vincerà domani a Bologna, il Napoli salirà a meno uno dalla capolista, ma in ogni caso per l’Inter saranno due punti persi, anche perché, scollinato il Dall’Ara, Antonio Conte avrà un calendario in discesa. Malissimo se valutiamo Parma come ultimo test prima dell’andata dei quarti di Champions, martedì a Monaco contro il Bayern. Al Tardini l’Inter ha pareggiato per 2-2, si è fatta annullare due gol di vantaggio, ed è un pari che ha il sapore e i contorni della sconfitta. Anche nel primo tempo dell’abbaglio, all’intervallo sul 2-0 i tre punti sembravano in cassaforte, qualcosa non quadrava. Sommer era stato costretto a esibirsi in interventi prodigiosi, come era accaduto nella giornata precedente contro l’Udinese. Quando il portiere eccelle, vuol dire che la macchina da qualche parte ha un guasto. Simone Inzaghi, in tribuna perché squalificato, non ha brillato nella gestione", scrive La Gazzetta dello Sport.