"Bonacina inizia con due errori: manca un’ammonizione a Sucic e si perde il netto fallo da rigore di Diego Carlos su Pio Esposito. Lo salva il VAR Paterna richiamandolo, giustamente al monitor, e mostrandogli le immagini che convincono l'arbitro ad assegnare il fallo dopo l'On Field Review. Sono le uniche sviste in una partita che, indirizzata dal risultato, non presenta particolari difficoltà di gestione, ma che l'arbitro dirige rimanendo sempre vicino all'azione". Questo il giudizio complessivo del Corriere dello Sport sull'arbitraggio di Inter-Parma. La gara è finita tre a zero per la squadra nerazzurra che ha usufruito di un rigore battuto e segnato da Calhanoglu, il secondo gol è nato così (il primo lo aveva segnato Sucic).

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Al Var c'era Paterna che chiama il collega e porta al secondo rigore assegnato dopo OFR in questa stagione di Serie A dopo quello concesso da Rapuano in Genoa-Frosinone.

Rigore per l'Inter e giallo che manca

Rimedia solo dopo una rapida OFR". "

Valuta, invece, subito bene al 40' del primo tempo il contatto tra Pavard ed El Bilal Touré, che va a terra nell'area dell'Inter. Il difensore prende il braccio del giocatore del Parma, ma è un intervento troppo leggero per essere considerato falloso.

L'arbitro non estrae cartellini, ma avrebbe dovuto ammonire al 14' del primo tempo Sucic per l'intervento imprudente su Mandela Keita".

Quello che Bonacina non vede quindi è un rigore netto: "È un pestone di Diego Carlos, in ritardo, sul piede destro di Pio Esposito.

(Fonte: CdS)