"L’Inter vince la gara in mezz’ora e con il pilota automatico". Così per il Corriere dello Sport Chivu si merita un bel 7 in pagella dopo la vittoria della sua squadra sul Parma. Se l'è cavata la difesa che non ha subito gol e quindi per tutti voti dal sei al sei e mezzo.

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A centrocampo attira l'attenzione il voto di Diouf e il giudizio che gli viene dato: "Ha gamba e sa come puntare l’uomo. Quando ha campo come lo fermi?". Lo ha sostituito, per la prima volta in questa stagione, Spence dal 27esimo del secondo tempo: "Due sgasate impressionanti. Da verificare, però, con il pallone tra i piedi".

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E brillano i suoi compagni in mediana: "Stavolta annusa l’occasione e, dopo aver sradicato il pallone a Keita, lo scaraventa in porta. Sarà contento dei 90’ giocati? Subito dentro, dopo aver smaltito l’infortunio. Per Chivu è fondamentale, ma va anche gestito, così esce dopo un’ora. Gli basta per trasformare un rigore e per sfoderare un paio di recuperi in scivolata. Una buona mezz’ora di regia ordinata, seppure a giochi abbondantemente fatti. Dopo tre settimane di allenamenti e riposo, le gambe possono girare al meglio. Corre ovunque, entrando nel campo finanche a svariare sulla destra. E’ il segnale di un ginocchio ormai a posto. La frenesia, però, non aiuta la precisione".

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In avanti voti alti per i due titolari Esposito e Thuram, 7 e 7 e mezzo: "Pio si guadagna il rigore, grazie alla sua abilità nel difendere il pallone. E il sistema difensivo del Parma lo agevola in questo senso. Lui, però, ci mette anche tanto del suo: non sbaglia una scelta. Il francese è implacabile contro il Parma: 5 incroci e 5 gol. Le sue accelerazioni abbattono gli avversari".

(Fonte: Corriere dello Sport)