“A proposito: proprio nessuno in società ha gradito le parole rilasciate da Conte ieri in conferenza, ma non è la prima volta (basti pensare alla tempesta mediatica scatenata ad arte dopo lo scontro diretto a San Siro sui ‘retropensieri’ legati all’utilizzo del Var). E, qualora Conte dovesse tornare a Torino, c’è da scommettere che non sarà nemmeno l’ultima”, si legge.