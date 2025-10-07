FC Inter 1908
Lautaro torna per un ciclo pauroso: da Roma a Napoli, Toro guida dell’Inter. Aspettando Thuram

Inter Lautaro
Marco Macca
Al suo rientro dagli impegni con l'Argentina, Lautaro Martinez non potrà certo alzare il piede dall'acceleratore. Anzi, sarà chiamato ad andare ancora oltre i limiti per guidare l'Inter nell'ennesimo ciclo terribile. Partendo dalla trasferta a Roma, fino a quella del Maradona contro il Napoli, saranno giorni molto caldi per la truppa di Chivu. Scrive la Gazzetta dello Sport:

Inter Lautaro
Getty Images

"Anche se mancano ancora 11 giorni alla gara dell’Olimpico e troppe varianti sono in ballo, la considerazione sulla necessità somma di Lautaro è comune a tutti in casa Inter, staff tecnico e dirigenti. Una realtà attorno a cui costruire il resto. Il principio vale ancora di più visto il bicipite femorale dispettoso di Thuram, che verrà gestito con la massima prudenza, senza forzature né rischi: se non sarà subito ThuLa per colpa dei guai del francese, almeno una metà della coppia dovrà provare a trascinare in solitudine".

Inter Lautaro
Getty Images

"Accanto ad Esposito Junior o a Bonny, il compito per l’argentino si allarga un po’: sarà trascinatore del compagno giovane di turno e non solo accentratore in zona gol. Il tutto, partendo dalla trasferta in casa della capolista Roma del 18 ottobre, e poi andando oltre: il martedì successivo la truppa a Bruxelles tenterà di proseguire nella buona onda Champions contro l’interessante Union Saint-Gilloise, poi sabato 25 sfida totale contro il Napoli contiano. La partita del Maradona è considerata quella più difficile e ricca di significati: non c’era Chivu in panchina, ma in tanti alla Pinetina non hanno scordato il finale dell’anno passato, quando le gambe da stambecco di Billing iniziarono a far ruzzolare i nerazzurri".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

