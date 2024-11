Il difensore francese rimarrà fuori per circa un mese. Inzaghi spera di averlo a Riad per la Supercopaa

Brutte notizie per Inzaghi e per l'Inter. Distrazione al bicipite femorale per Benjamin Pavard che dovrà stare fuori per circa un mese. Il tecnico dovrà utilizzare Bisseck e all'occorrenza anche Darmian e De Vrij sul centro destra.