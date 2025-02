L'Inter

Sui nerazzurri il giornalista ha proseguito: "L’Inter (che ha tutti i ritorni, uno sicuro, due eventuali, in casa) non ha avversarie impossibili da qui alla finale di Monaco perché le corazzate sono finite dall’altro lato del tabellone. Si elimineranno fra loro: Real Madrid e Atletico subito, come Liverpool e Psg, mentre l’Arsenal faticherà col Psv. Se non si farà sorprendere dal Feyenoord — e dopo quanto accaduto al Milan la parabola dell’uomo avvisato è quasi gridata — l’Inter troverà poi la superstite del derby tedesco fra Bayern e Bayer, dove la prima ha più peso e la seconda più gioco (sarebbe un quarto alla pari), e in semifinale quasi certamente il Barcellona, sulla carta superiore ma che ha nell’Inter la propria kryptonite. Gli esempi storici non mancano".