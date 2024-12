VIDEO FCIN1908 / Leverkusen-Inter 1-0: insolita versione dei nerazzurri

Arriva la prima sconfitta per l'Inter di Simone inzaghi che cade alla Bayarena di Leverkusen contro il Bayer di Xabi Alonso per 1 a 0 nei minuti finali. La prima rete subita da Sommer in Champions League porta dunque una sconfitta che comunque non macchia il percorso europeo della squadra nerazzurra che è ancora stabile nel gruppo delle prime otto