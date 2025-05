L’Inter è proiettata verso la finale di Champions League del 31 maggio a Monaco, e in vista di questo obiettivo Inzaghi e il suo staff stanno pianificando attentamente la gestione fisica e mentale della squadra. "Non vuol dire che i titolari non giocheranno più: non è così, non sarà così perché sarebbe sbagliato staccare la spina e riattaccarla solo a fine mese. Ma alcuni dei protagonisti hanno bisogno più di altri di riattivarsi, di recuperare per arrivare alla sfida col Psg nel migliore dei modi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.