Alla ripresa si ricomincerà tutto d’un fiato e i nerazzurri avranno ben 9 partite in quasi 4 settimane, da fine marzo a fine aprile su 3 tre competizioni diverse. A centrocampo è fuori dai giochi per infortunio Zielinski mentre almeno in campionato potrebbe toccare a Frattesi (al posto di Barella), per poi dare campo libero ai tre tenori in mezzo al campo nel derby di Coppa Italia.

Un discorso a parte lo merita l’attacco, dove attualmente nelle gerarchie Arnautovic è salito in terza posizione e potrebbe affiancare Thuram contro l’Udinese in un match in cui la sua fisicità potrebbe rivelarsi fondamentale. Nella partita contro il Milan invece al fianco di Thuram possono tornare utili la velocità e i guizzi di Taremi e Correa, con il primo attualmente impegnato a Teheran per rispondere alla convocazione della sua nazionale. In più l'iraniano da qualche mese ormai combatte con la pubalgia. Anche per via degli infortuni, sono 9 i nerazzurri impegnati in giro per il mondo con un drastico calo rispetto all’ultima finestra di novembre, quando dalla Pinetina si erano assentati addirittura in 15”, si legge.