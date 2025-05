"In entrambi, crudeltà del destino è stato decisivo Arnautovic, lì con la maglia del Bologna, goleador nella giornata del disastro di Radu, e ieri da sciagurata riserva interista entrata nell’assalto finale: il pallone sbucciato goffamente al 95’, su torre del leone Acerbi, sempre lui, rischierà di diventare un meme per l’estate. Per i più vecchi una cartolina ingrigita, in ogni caso la mesta fine di questo suo biennio nerazzurro, in cui l’apporto dell’austriaco è stato tra lo 0 e l’1. Al netto del disastro di Arna, pure gli altri compagni, la squadra versione A mandata in campo da Inzaghi, non è stata all’altezza in questa notte decisiva in patria", aggiunge Gazzetta.