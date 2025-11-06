L'Inter ottiene la quarta vittoria in altrettante partite di Champions. Raggiunti i playoff, ora servono punti per la qualificazione diretta
news
Inter, playoff blindati ma l’obiettivo è un altro. 4 gare per conoscere il valore effettivo
"Le probabilità di portare quattro squadre oltre il gruppo restano intatte. Rispetto all’anno scorso, sembra che le prime stiano facendo prove di fuga anticipata, mentre dovrebbe abbassarsi la cifra minima per entrare ai playoff (era stata 11 punti nel 2024-25). Però alla quarta giornata eravamo messi molto meglio: Inter (5a) e Atalanta (8a) in prima fascia, Juve 11a e Milan 20°. Soltanto il Bologna era lontanissimo (31°). Oggi il bottino totale di punti è 26, alla media di 6,5. Un anno fa erano 31, media 6,4, ma il dato può ingannare. Avevamo cinque club e il Bologna aveva fatto un solo punto. Prendendo le prime quattro, la media sarebbe stata superiore (7,8)", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"I nerazzurri sono al comando, ma ora viene il brutto di un calendario duplice: quattro rivali decisamente alla portata alle spalle, poi altre quattro durissime. I 12 punti erano il minimo sindacale. Se l’Inter resta in piedi a Madrid, sponda Atletico, poi ha in casa Liverpool e Arsenal e chiude a Dortmund. I playoff sono blindati, ma l’obiettivo è più alto. Quattro gare per conoscere il valore effettivo dell’Inter in Europa: fin qui il giudizio potrebbe essere condizionato", scrive il quotidiano.
