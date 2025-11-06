Il giornale economico parla dell'acquisto dello stadio e del filone di inchiesta della Procura che potrebbe annullare tutto per una clausola inserita nel contratto

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 11:16)

"Firmato il rogito, da ieri, Inter e Milan sono proprietarie dello stadio di San Siro, in attuazione della delibera approvata in via definitiva dal Consiglio comunale a fine settembre. O per essere più precisi, del compendio immobiliare che comprende l’attuale impianto “Giuseppe Meazza” (circa 70mila metri quadrati), che sarà parzialmente abbattuto, e le aree edificabili limitrofe (circa 211mila metri quadrati)". Il Sole 24 Ore, giornale economico italiano, racconta così la notizia di ieri sulla firma del rogito per l'acquisto dello stadio di Milano.

197 mln il prezzo concordato attraverso una perizia dell'agenzia delle Entrate. Nel contratto sono state inserite alcune clausole di tutela stabilite dalla maggioranza del Consiglio Comunale. "Alle due squadre sono state chieste maggiori azioni di contrasto alla criminalità organizzata, in aggiunta alle norme previste, con l’istituzione di white list delle imprese coinvolte nei lavori e nella realizzazione del progetto. 14 milioni in piani di sostenibilità ambientale in aggiunta agli obiettivi di neutralità carbonica da raggiungere. La garanzia dell’adozione di misure per l’accessibilità, l’inclusione e contro ogni forma di discriminazione; la clausola ”earn out”, ovvero la richiesta di una percentuale della eventuale plusvalenza realizzata in caso di vendita a terzi prima di cinque anni; il Comune si è anche riservato il diritto di prelazione su eventuali rivendite di parte o di tutte le aree a un prezzo pari o inferiore a quello d’acquisto. È previsto poi l’obbligo per i club di mantenere il controllo della società acquirente per 15 anni. Inoltre, il 50% della superficie, circa 140mila metri quadri, dovrà restare a verde e al termine dei lavori 80mila metri quadri, di cui 50mila di “verde profondo”, torneranno di proprietà del Comune, mentre la manutenzione resterà a carico dei club per trent’anni", sottolinea il quotidiano.

Il caso spinoso — "Palazzo Marino infine interverrà al massimo con 22 milioni per sostenere costi di bonifica e demolizione. Ma non solo. Inter e Milan in caso di interruzioni del percorso a seguito di eventi esterni, inclusi procedimenti giudiziari possono rescindere il contratto. Ed è questo oggi il nodo più spinoso, visto che proprio ieri in contemporanea con il rogito è trapelata la notizia di un fascicolo per turbativa d’asta sull’operazione", si legge.

Ecco su cosa indaga la Procura — L'ipotesi della turbativa d’asta, spiega il Sole 24 Ore ai suoi lettori è che è stato concesso solo un mese alla concorrenza a fronte di 6 anni di trattativa per le squadre. Questo filone di inchiesta è stato aperto dall'ascolto di un testimone, sentito dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Givanni Polizzi. È stato ascoltato il promoter Claudio Trotta, tra i fon-

datori del comitato Sì Meazza. In una lettera aperta al sindaco, così ha raccontato, Trotta aveva dichiarato il suo interesse ad acquisire San Siro insieme ad altri operatori dello spettacolo dal vivo, ma che i tempi troppo stretti del bando (37 giorni, dal 24 marzo al 30 aprile 2025.) avevano impedito la formulazione di un’offerta vera e propria.

Una questione delicata anche ai fini della vendita proprio per la clausola per la quale "in caso di ingagini della Procura o per altri eventi che blocchino i lavori gli accordi possano essere annullati unilateralmente. Non è ancora questo il caso, ma già dopo un giorno dal rogito è emerso il primo rischio".

Con le tempistiche rispettate si è impedito scattasse il vincolo storico sul secondo anello di San Siro. L'iter, che era stato avviato nel 2019, e che ha avuto diversi cambi di direzione, sta arrivando a compimento.

Si tratta di un investimento totale da parte di Inter e Milan di una cifra di 1.4 miliardi: 700 mln dei quali verranno spesi per la costruzione di un impianto da 71mila e cinquecento posti. La progettazione è stata affidata a Foster + Partners e allo studio Manica e l'idea è di inaugurarlo nel 2031 per ospitare gli Europei di calcio del 2032.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)