La sconfitta contro l’Arsenal ha compromesso l’aggancio di uno dei primi otto posti del girone e quindi l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions da parte dell’Inter.
Inter ai playoff Champions, Dortmund bivio decisivo: spauracchio derby italiano
I nerazzurri, in caso di vittoria a Dortmund, possono raggiungere quota 15 punti, una quota che potrebbe essere essere sufficiente a patto di determinati incastri e colpi di scena nell’ultima giornata della League Phase di Champions League.
L’Inter è praticamente già sicura di accedere ai playoff, ma bisognerà capire in quale posizione, come sottolinea il Corriere dello Sport
“Farebbe tutta la differenza del mondo approdarvi tra il 9° e il 16° posto, piuttosto che dal 17° al 24°. Innanzitutto, la gara di ritorno sarebbe in casa e quindi a San Siro. In aggiunta, poi, ci sono maggiori probabilità di incrociare un avversario più alla portata”.
E quella di un derby tutto italiano è molto più di una semplice ipotesi:
“L’ulteriore spauracchio, evidentemente, è quello di trovarsi sulla strada un’altra squadra italiana. Il Napoli, per intendersi, se dovesse qualificarsi, lo farebbe in una delle ultime posizioni…”.
