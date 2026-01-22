FC Inter 1908
Inter ai playoff Champions, Dortmund bivio decisivo: spauracchio derby italiano

La sfida col Borussia sarà decisiva per il piazzamento finale dei nerazzurri nella League Phase, che determinerà l'avversaria ai playoff
Alessandro De Felice
La sconfitta contro l’Arsenal ha compromesso l’aggancio di uno dei primi otto posti del girone e quindi l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions da parte dell’Inter.

I nerazzurri, in caso di vittoria a Dortmund, possono raggiungere quota 15 punti, una quota che potrebbe essere essere sufficiente a patto di determinati incastri e colpi di scena nell’ultima giornata della League Phase di Champions League.

L’Inter è praticamente già sicura di accedere ai playoff, ma bisognerà capire in quale posizione, come sottolinea il Corriere dello Sport

“Farebbe tutta la differenza del mondo approdarvi tra il 9° e il 16° posto, piuttosto che dal 17° al 24°. Innanzitutto, la gara di ritorno sarebbe in casa e quindi a San Siro. In aggiunta, poi, ci sono maggiori probabilità di incrociare un avversario più alla portata”.

E quella di un derby tutto italiano è molto più di una semplice ipotesi:

“L’ulteriore spauracchio, evidentemente, è quello di trovarsi sulla strada un’altra squadra italiana. Il Napoli, per intendersi, se dovesse qualificarsi, lo farebbe in una delle ultime posizioni…”.

(Fonte Corriere dello Sport)

