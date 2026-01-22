La sconfitta contro l’Arsenal ha compromesso l’aggancio di uno dei primi otto posti del girone e quindi l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions da parte dell’Inter.

“Farebbe tutta la differenza del mondo approdarvi tra il 9° e il 16° posto, piuttosto che dal 17° al 24°. Innanzitutto, la gara di ritorno sarebbe in casa e quindi a San Siro. In aggiunta, poi, ci sono maggiori probabilità di incrociare un avversario più alla portata”.