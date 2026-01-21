FC Inter 1908
Inter, Sucic tra luci e ombre: “Ha dimostrato che ad alti livelli può starci”. A Dortmund…

Il centrocampista croato pareggia i conti con un gran gol ma poi cala e commette l'errore sul tris dell'Arsenal a San Siro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Il primo gol di Petar Sucic in Champions League con la maglia dell’Inter non è bastato ai nerazzurri. A San Siro passa l’Arsenal, che approfitta di un errore proprio del croato in occasione del terzo gol.

Il centrocampista croato è calato nella ripresa sul piano del ritmo, ma con quella rete ha dimostrato che ad alti livelli può starci nonostante la giovane età” evidenzia il Corriere dello Sport.

Inter
“L’ex Dinamo Zagabria non partiva titolare dalla gara di Parma, gli erano toccati solo pochissimi minuti nelle ultime tre partite in Serie A e quella di ieri era una chance fondamentale soprattutto perchè il centrocampo interista al momento è orfano del faro Calhanoglu”.

E con lo stop del turco, il croato potrebbe essere riproposto anche a Dortmund:

“Chissà che contro i tedeschi in mezzo al campo non possa ancora scoccare l’ora di Sucic, che fin qui in Champions ha segnato tre gol in cinque presenze da titolare considerando le ultime due stagioni”.

Inter
Proprio Sucic può guidare la colonia croata in nerazzurro:

“E l’Inter con i croati continua a mantenere viva la sua tradizione, stando al colpo realizzato negli ultimi giorni per Jakirovic in difesa sempre sulla rotta che conduce a Zagabria, sponda Dinamo”.

