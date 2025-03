Gli obiettivi dell'Inter non sono tre, ma 4 da qui a fine stagione. Scudetto, Champions, Coppa Italia e infine anche il Mondiale per Club. In Europa solo altri due club come i nerazzurri in corsa su tutto.

"L’Inter corre per il bis del Triplete del 2010 ma non solo. Perché da questa stagione, grazie alle novità della Fifa, può puntare al poker grazie al Mondiale per Club. Così oltre a Scudetto, Coppa Italia e Champions League, i nerazzurri possono puntare anche al titolo iridato. Ma chi può tenere ancora accesa quest’idea tra i top club europei? Solo altre due società, il Real Madrid in Spagna e il Psg in Francia. La squadra di Carlo Ancelotti è in corsa per vincere la Liga con l’Atletico - fuori dalla Champions - e con il Barcellona (escluso dal Mondiale per Club). Il Psg potrebbe presto essere di nuovo campione nazionale con largo anticipo (è a +19 sul Marsiglia in Ligue 1) e nella Coppa nazionale è nettamente favorito (in corsa ancora Cannes, Reims e Dunkerque, rivale in semifinale)", scrive La Gazzetta dello Sport.