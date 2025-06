Il tecnico non ha stravolto l'impianto di gioco dell'Inter, ma ha portato alcune novità in queste prime settimane di gestione

Non solo la gestione fuori dal campo, il nuovo corso Chivu ha portato delle novità anche nei movimenti in campo. Il nuovo tecnico dell'Inter non ha stravolto le richieste per la sua squadra, ma piano piano sta dando una sua identità.

"Un cambio visibile è nella lettura di partenza e in un certo modo di aggredire gli avversari: sarà ancora prestino per dire se sia nata definitivamente un’Inter formato Chivu, ma gli indicatori del pressing sono diversi, più alti, rispetto alla media stagionale. Per quanto possibile, la consegna è andare a “prendere” gli avversari più su e cercare le punte con un pensiero più verticale: Asllani, ad esempio, sta facendo un buon Mondiale nelle terre di Calha, spargendo giocate di prima per gli attaccanti davanti a lui. Il fatto che col River Lautaro non soffrisse di solitudine, ma assieme a lui ci fosse Pio a proteggere la palla da centravanti fatto e finito ha aiutato a seguire la trama", analizza La Gazzetta dello Sport.